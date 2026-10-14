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Таємниця Чумацького Шляху: вчені знайшли сліди антиматерії за межами нашої галактики

08:11 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Таємниця Чумацького Шляху: вчені знайшли сліди антиматерії за межами нашої галактики Астрономи зафіксували зіткнення матерії та антиматерії (зображення: РБК-Україна)
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Астрономи, ймовірно, вперше виявили за межами Чумацького Шляху гамма-сигнал, що виникає під час зіткнення матерії з антиматерією. Відкриття може допомогти краще зрозуміти процеси, які відбуваються на околицях нашої галактики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Повна анігіляція: загадка центру галактики

Вчені пояснюють: антиматерія є дзеркальною копією звичайної матерії. Кожна фундаментальна частинка має свій аналог із такою ж масою, але протилежним електричним зарядом.

Коли антиматерія зустрічається зі звичайною матерією, відбувається процес анігіляції - маса частинок миттєво перетворюється на чисту енергію у вигляді високоенергетичних гамма-квантів із фіксованою енергією 511 кілоелектронвольт (кеВ).

Використовуючи дані космічного телескопа INTEGRAL Європейського космічного агентства (ESA), науковці створили детальнішу карту гамма-випромінювання Чумацького Шляху.

Що вони зафіксували?

Більшість сигналів надходить із центральних регіонів Галактики.

Спостережувана кількість анігіляцій позитронів виявилася значно вищою, ніж очікувалося.

Відомі джерела енергії, такі як чорні діри та нейтронні зорі, не могли пояснити такий високий рівень утворення антиматерії.

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Велика втеча у міжгалактичний простір

Величезна кількість антиматерії тривалий час залишалася однією з головних загадок для астрофізиків.

Досі астрофізики оцінювали загальну кількість позитронів лише за тими спалахами, які відбувалися безпосередньо у межах Чумацького Шляху.

Нова гіпотеза пояснює цей дисбаланс: позитрони утворюються всередині Чумацького Шляху, проте значна їх частина виривається за його межі в міжгалактичний простір.

Там вони зустрічають електрони та анігілюють, залишаючись непоміченими для стандартних спостережень. Це означає, що наша галактика виробляє набагато більше антиматерії, ніж вважалося раніше.

Підтвердити ці слабкі сигнали за межами Чумацького Шляху допоможе новий гамма-телескоп COSI компанії NASA, запуск якого заплановано вже на 2027 рік.

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