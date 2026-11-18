Космічний апарат Voyager 1 подолав рекордну відстань і тепер знаходиться за один світловий день від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Сьогодні, 18 листопада 2026 року, апарат Voyager 1 віддалився від Землі настільки, що сигнал до нього йде рівно 24 години - це відстань у понад 25 мільярдів кілометрів.

NASA планує відзначити цю історичну віху, запропонувавши фанатам надіслати у небо сигнали азбукою Морзе.

Водночас виникає закономірне питання: чому другий апарат місії, Voyager 2, досягне такої ж відстані майже на десятиліття пізніше?

Різні траєкторії та гравітаційні маневри

Обидва апарати запустили у 1977 році з різницею лише у 2 тижні. Першим у космос вирушив Voyager 2, однак його побратим Voyager 1 згодом випередив його й нині віддаляється від Сонця швидше.

Різниця пояснюється тим, що NASA обрала для зондів різні маршрути відповідно до їхніх наукових завдань.

Voyager 1 спрямували на швидшу траєкторію. Він досяг Юпітера 5 березня 1979 року - на 4 місяці раніше за Voyager 2. Після цього апарат пролетів повз Сатурн, щоб детально дослідити його кільця та найбільший супутник Титан.

Далі він залишив Сонячну систему, рухаючись за траєкторією вгору й назовні. Нині Voyager 1 долає приблизно 3,5 астрономічної одиниці на рік - це середня відстань між Землею та Сонцем.

Траєкторії руху Voyager 1 і Voyager 2 у зовнішній частині Сонячної системи (джерело: NASA/JPL-Caltech)

Voyager 2 отримав інше завдання: скористатися рідкісним розташуванням планет, щоб дослідити не лише Юпітер і Сатурн, а й Уран та Нептун.

Під час прольотів повз планети обидва зонди використовували гравітаційний маневр - своєрідну космічну "пращу". Завдяки тяжінню планет апарати змінювали напрямок руху та отримували додаткову швидкість.

Зокрема, біля Юпітера кожен зонд прискорився приблизно на 10 км/с. Voyager 2 додатково набрав близько 5 км/с біля Сатурна та ще 2 км/с біля Урана.

Однак під час прольоту повз Нептун він різко змінив траєкторію, щоб дослідити його супутник Тритон. Апарат пройшов над північним полюсом планети й опустився нижче площини Сонячної системи, втративши близько 2 км/с швидкості.

У результаті Voyager 2 рухається повільніше за свого побратима - приблизно 3,1 астрономічної одиниці на рік.

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Як довго ще триватиме місія легендарних зондів?

Попри різницю у швидкості, обидва апарати успішно вийшли у міжзоряний простір: Voyager 1 - у 2012 році, а Voyager 2 - у 2018. Досягнення віхи в один світловий день означає, що апарати працюють значно довше, ніж будь-хто прогнозував майже 50 років тому.

Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), яка керує проєктом, досі підтримує роботу зондів, хоча їхні ядерні джерела живлення поступово виснажуються.

Щоб максимально продовжити термін служби єдиних в історії людства міжзоряних апаратів, інженери поступово відключають непотрібні наукові прилади та нещодавно провели процедуру перерозподілу енергії (так званий "Big Bang").

Завдяки цьому обидва апарати мають усі шанси пропрацювати ще й у 2030-х роках.