Всесвіт дасть другий шанс: ці знаки Зодіаку зможуть "відродитися" з попелу

Скорпіон

Останнім часом життя не раз змушувало вас торкатися дна (морально, емоційно або навіть фінансово). Але саме у вас, як у жодного іншого знака, є здатність "відродитися" з попелу. Усі випробування, які ви проходили останнім часом, були не покаранням, а підготовкою до серйозного ривка.

Восени на вас чекає подія, який змусить переосмислити своє місце у світі. Хтось отримає другий шанс у стосунках, хтось у кар’єрі, хтось - у розумінні самого себе. Вам не потрібно вигадувати себе заново, варто прийняти себе і дозволити жити без постійної боротьби.

Телець

Ви зазвичай не любите зміни, але саме вам доля підкине шанс, від якого буде неможливо відмовитися. З початком осені життя потроху змінюватиметься, ви позбудетеся тягарів, які давно заважають рухатись уперед. Не дивуйтеся, якщо захочеться змінити роботу, стиль життя або навіть місто - це знак, що ви дозріли до нової глави.

Гороскоп обіцяє, що вже до кінця року у вас з’явиться більше впевненості, ви навчитесь відстоювати свої бажання і перестанете жити для когось. Зробіть собі подарунок - почніть ставити себе на перше місце і "відроджуйтеся" з попелу.

Рак

Ви вже прожили цілу епоху внутрішніх ураганів. Сумніви, розчарування, очікування чогось, що так і не сталося - настав час це все відпустити. Гороскоп обіцяє вам оновлення, ви почнете відчувати, що серце знову здатне довіряти, мріяти, любити.

До грудня ваше життя може несподівано змінитися, у ньому з’являться люди, які допоможуть вам зцілити старі рани. Ви навчитесь дбати про себе так, як раніше дбали про інших. І якщо дозволите собі відпустити минуле, то до вас прийде те, що дійсно ваше.

Як почати з чистого аркуша, якщо немає сил

Життя з нуля це не про героїчний старт, а про малі кроки, які ви робите попри втому. Якщо душа виснажена, дайте їй право на мовчання й повільність.

А потім робіть перший крок. Це може бути зміна чашки для кави, новий план у нотатках або прогулянка без мети.

Головне - не тисніть на себе. Вам не потрібно рятувати світ. Достатньо врятувати себе. Іноді це найважливіше, що ви можете зробити. І саме так починається новий шлях.