Таро-гороскоп на тиждень. Хто отримає від Всесвіту знак діяти, а хто - попередження

Цього тижня, який розпочався 14 липня і триватиме до 20 липня, карти Таро відкривають несподівані горизонти для кожного знака Зодіаку. Хтось отримає потужний імпульс для дій і нових звершень, а хтось - важливі підказки для переосмислення і відпочинку.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Цього тижня зірки натякають: час пригальмувати.

Ретроградні Сатурн і Меркурій створюють унікальні умови для глибокого самоаналізу: Сатурн змушує нас переосмислити основи, на яких ми будуємо своє життя, особливо в питаннях відповідальності, дисципліни та особистих кордонів.

А Меркурій у ретрограді закликає звернути увагу на комунікацію, плани та напрямок уперед.

Овен

Карта Таро: Маг

Ваш талант хоче проявитися! Згадайте, у чому ви були сильні в дитинстві - це підказки. Час діяти: вчіться, практикуйте, створюйте. До кінця вересня - складіть чіткий план реалізації.

Телець

Карта Таро: Імператриця

Любов, дім і гармонія - ось ваш головний фокус цього тижня. Приділіть увагу сім'ї, створенню затишку або навіть поповненню в домі. Поговоріть відверто про свої потреби. Комфорт - ваша сила, не ігноруйте це.

Близнюки

Карта Таро: Імператор

Хто плутає вашу доброту зі слабкістю? Час діяти твердо: позначайте межу, говоріть чітке "Ні", вимагайте свого. Цього тижня не бійтеся брати контроль у свої руки. Щоб отримати, потрібно заявити про себе.

Рак

Карта Таро: Шістка Жезлів

Фортуна на вашому боці! У найближчі 6 тижнів очікуйте дивовижних збігів, нових можливостей і яскравих перемог. Прислухайтеся до знаків, особливо пов'язаних із числом 6 і вогняними знаками (Овен, Лев, Стрілець). Довіртеся потоку - він веде прямо до успіху.

Лев

Карта Таро: П'ятірка Монет

Цього тижня дозвольте собі відчути все, що накопичилося - печаль, втрати, жалість. Не тисніть на себе, просто проживіть ці емоції й відпустіть їх із вдячністю. Самотність зараз - не ворог, а ліки. Відпочиньте, записуйте думки в щоденник або поговоріть із близьким - і стане легше.

Діва

Карта Таро: Місяць

Цього тижня на вас чекає глибоке занурення в невідоме. Витягніть на світло все приховане: сумніви, інтуїтивні відчуття, незрозумілі ситуації. Ваше завдання стати детективом і розгадати головоломку 2025 року. Отримані відповіді змінять уявлення про майбутнє.

Терези

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Живіть красиво, мрійте по-королівськи. Зробіть своє життя витвором мистецтва: стиль, атмосфера, оточення - все має надихати. Ви створені для любові, краси та гармонії. Вибирайте все, що дарує естетику - і світ відповість взаємністю.

Скорпіон

Карта Таро: Ієрофант

Цього тижня починається новий духовний етап: наставництво, навчання, передача знань. Можливо, ви готові стати вчителем або знайти свого. Шукайте глибші смисли, мудрих людей, нові духовні рівні. Відкрийтеся вищому знанню - час рости розумом і душею.

Стрілець

Карта Таро: Шістка Монет

Пора ділитися всім: любов'ю, підтримкою, щедрістю. Ваші добрі справи запускають потужний цикл карми, яка поверне у ваше життя удачу і можливості. Допомагайте просто так - і це змінить усе. Світ пам'ятає тих, хто дає від серця.

Козоріг

Карта Таро: Король Жезлів

Час великої мети! У вас прокидаються амбіції, пристрасть і жага до нових горизонтів. Поставте перед собою наснажливу мету і зробіть сміливий крок у її напрямку вже цього тижня. Поруч можуть з'явитися вогняні союзники (Овен, Лев, Стрілець) - тримайтеся біля тих, хто не боїться діяти.

Водолій

Карта Таро: Двійка Мечів

Усі відкладені рішення 2025 року постукають у двері. Складіть список, проаналізуйте варіанти, порадьтеся з тими, кому довіряєте. Вибирайте серцем і розумом - так, щоб спати спокійно. Рухайтеся далі крок за кроком - це очистить простір і відкриє нові двері.

Риби

Карта Таро: Вісімка Монет

Робота, витримка, фокус - ваші головні союзники. Можливо, ви втомилися, але зараз як ніколи близький прорив, який змінить усе. Не зупиняйтеся: нагорода вже на горизонті. І вона того варта.