ua en ru
Сб, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цим знакам Зодіаку заборонено носити срібло, якщо вони не хочуть відлякати багатство

Субота 12 липня 2025 10:04
UA EN RU
Цим знакам Зодіаку заборонено носити срібло, якщо вони не хочуть відлякати багатство Кому не підходить срібло (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що прикраси зі срібла підходять не всім знакам Зодіаку. Комусь вони приносять щастя, але для когось вони - знак "стоп" для грошей.

Кому не варто носити срібло, розповідає РБК-Україна.

Лев

Для Лева срібло не просто не підходить на енергетичному рівні. Воно "гасить" природну харизму й стримує фінансовий потік. Цей метал надто холодний для вогняної натури, яка звикла сяяти. Якщо Лев хоче примножити свою удачу та багатство, варто обирати золото, особливо з теплими каменями на кшталт цитрину, бурштину чи тигрового ока. Прикраси мають бути помітними, масивними, але не кричущими, нехай відображають силу, а не агресію.

Телець

Хоча Телець має зв’язок з Землею, срібло йому протипоказане саме в контексті добробуту. Цей метал забирає енергію стабільності й може створювати відчуття постійної боротьби за фінанси. Тільцям краще звернути увагу на прикраси з міддю, бронзою або рожевим золотом, вони посилюють внутрішню гармонію та приваблюють матеріальний успіх. Добре працюють аксесуари з малахітом або агатом, вони підживлюють енергію накопичення.

Скорпіон

Срібло може зробити Скорпіона надто вразливим до негативу й знижує рівень впевненості в складних життєвих ситуаціях. Для цього потужного знака потрібні сильні й глибокі прикраси, наприклад, платина або гематит. Аксесуари з чорним турмаліном чи оніксом допомагають тримати фокус і зберігати внутрішню силу. Щоб притягнути фінансову удачу, Скорпіону варто носити прикраси на лівій руці або біля серця.

Риби

Риби - чуттєвий і глибокий знак, але срібло часто загострює їхню емоційність до межі, виснажуючи. Замість цього їм підійдуть прикраси з перлами, білим золотом чи місячним каменем, які водночас тонізують і заземлюють. Такі матеріали допомагають не лише врівноважити стан, а й краще притягувати щедрі можливості від Всесвіту. Особливо сильними для Риб вважаються амулети у формі хвилі.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Ukr.media, Joy Pup.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Астрологія
Новини
Що буде з доларом та євро в середині липня: банкір назвав головну інтригу
Що буде з доларом та євро в середині липня: банкір назвав головну інтригу
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей