Цим знакам Зодіаку заборонено носити срібло, якщо вони не хочуть відлякати багатство

Вважається, що прикраси зі срібла підходять не всім знакам Зодіаку. Комусь вони приносять щастя, але для когось вони - знак "стоп" для грошей.

Лев

Для Лева срібло не просто не підходить на енергетичному рівні. Воно "гасить" природну харизму й стримує фінансовий потік. Цей метал надто холодний для вогняної натури, яка звикла сяяти. Якщо Лев хоче примножити свою удачу та багатство, варто обирати золото, особливо з теплими каменями на кшталт цитрину, бурштину чи тигрового ока. Прикраси мають бути помітними, масивними, але не кричущими, нехай відображають силу, а не агресію.

Телець

Хоча Телець має зв’язок з Землею, срібло йому протипоказане саме в контексті добробуту. Цей метал забирає енергію стабільності й може створювати відчуття постійної боротьби за фінанси. Тільцям краще звернути увагу на прикраси з міддю, бронзою або рожевим золотом, вони посилюють внутрішню гармонію та приваблюють матеріальний успіх. Добре працюють аксесуари з малахітом або агатом, вони підживлюють енергію накопичення.

Скорпіон

Срібло може зробити Скорпіона надто вразливим до негативу й знижує рівень впевненості в складних життєвих ситуаціях. Для цього потужного знака потрібні сильні й глибокі прикраси, наприклад, платина або гематит. Аксесуари з чорним турмаліном чи оніксом допомагають тримати фокус і зберігати внутрішню силу. Щоб притягнути фінансову удачу, Скорпіону варто носити прикраси на лівій руці або біля серця.

Риби

Риби - чуттєвий і глибокий знак, але срібло часто загострює їхню емоційність до межі, виснажуючи. Замість цього їм підійдуть прикраси з перлами, білим золотом чи місячним каменем, які водночас тонізують і заземлюють. Такі матеріали допомагають не лише врівноважити стан, а й краще притягувати щедрі можливості від Всесвіту. Особливо сильними для Риб вважаються амулети у формі хвилі.