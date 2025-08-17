Всесвіт дає "зелене світло": три знаки Зодіаку зустрінуть щастя і дива

Близнюки

Всесвіт дає вам "зелене світло", вже 17 серпня починайте здійснювати свої мрії. Не чекайте на знаки, просто беріть і робіть. Ви навіть не підозрюєте, на що здатні, особливо зараз, коли у ваше життя повертається щастя.

Найголовніше - не зраджуйте себе, слухайте бажання та інтуїцію, вони не брешуть. І якщо поруч є людина, яка хоче рухатися вперед разом з вами, чому б не розділити цей шлях? Не бійтеся довіряти, вам пощастить.

Водолій

Вже сьогодні ви можете отримати відповідь на питання, яке вас давно турбувало. Або ж ситуація, яка заважала вам рухатися далі, нарешті дійде до логічної розв'язки. Всесвіт хоче вам допомогти, прийміть цю допомогу та відкривайте двері, коли постукає щастя.

На вас чекає творчий прорив. На роботі можливі проекти та виклики, які максимально розкриють потенціал та приведуть до успіху. Виходьте з тіні та підкорюйте нові висоти, ви гідні щедрих сюрпризів та винагород, як матеріальних, так і особливих - дивовижних.

Телець

17 серпня у вас починається нова сторінка життя. Погане залишається у минулому, відпустіть усе, що тягнуло вас на дно. Період, коли ви лише тупцюєте на одному місті й не знаєте, що робити далі, закінчується.

Обирайте нестандартні рішення, діліться своїми ідеями та мріями з іншими, рухайтеся, дихайте на повні груди. Цей день може стати потужним стартом, особливо якщо ви ще в пошуку справи усього вашого життя. Всесвіт на вашому боці, а тому не витрачайте час на дурниці, хапайте птаха щастя за хвоста.