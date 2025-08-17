Вселенная дает "зеленый свет": три знака Зодиака встретят счастье и чудеса

Близнецы

Вселенная дает вам "зеленый свет", уже 17 августа начинайте осуществлять свои мечты. Не ждите знаков, просто берите и делайте. Вы даже не подозреваете, на что способны, особенно сейчас, когда в вашу жизнь возвращается счастье.

Самое главное - не изменяйте себе, слушайте желания и интуицию, они не врут. И если рядом есть человек, который хочет двигаться вперед вместе с вами, почему бы не разделить этот путь? Не бойтесь доверять, вам повезет.

Водолей

Уже сегодня вы можете получить ответ на вопрос, который вас давно беспокоил. Или же ситуация, которая мешала вам двигаться дальше, наконец-то дойдет до логической развязки. Вселенная хочет вам помочь, примите эту помощь и открывайте двери, когда постучится счастье.

Вас ждет творческий прорыв. На работе возможны проекты и вызовы, которые максимально раскроют потенциал и приведут к успеху. Выходите из тени и покоряйте новые высоты, вы достойны щедрых сюрпризов и вознаграждений, как материальных, так и особых - удивительных.

Телец

17 августа у вас начинается новая страница жизни. Плохое остается в прошлом, отпустите все, что тянуло вас на дно. Период, когда вы только топчетесь на одном месте и не знаете, что делать дальше, заканчивается.

Выбирайте нестандартные решения, делитесь своими идеями и мечтами с другими, двигайтесь, дышите полной грудью. Этот день может стать мощным стартом, особенно если вы еще в поиске дела всей вашей жизни. Вселенная на вашей стороне, а потому не тратьте время на ерунду, хватайте птицу счастья за хвост.