Рибам - восени, Овнам - влітку: коли щастить кожному знаку Зодіаку

Кожна пора року, як вважають езотерики, має свою енергію, а різні знаки Зодіаку по-різному відчувають усі сезонні вібрації. Для когось найкращий час - коли все цвіте, а хтось оживає лише в листопадовій тиші.

Яка пора року підходить кожному знаку Зодіаку та приносить найбільше щастя, розповідає РБК-Україна .

Овен

Вам особливо щастить саме влітку. Сонце ніби підігріває вашу пристрасть, а тому у цю пору ви відчуваєте рішучість, сміливість, азарт та усе, що вас живить. Літо заряджає на перемоги, ризики та великі починання.

Телець

Найбільше щастя ви відчуваєте восени. Після галасливого літа світ стає спокійним, врівноваженим, приємним - саме таким, як вам потрібно. Осінь дає натхнення для турботи про себе, дім і найважливіше.

Близнюки

Ваш сезон - зима. У цей час у вас виникає найбільше ідей. Саме взимку ви можете зосередитись, зануритись у навчання, спілкування або проекти, які потребують справжньої ментальної гри.

Рак

Найкраще ви розкриваєтесь навесні. Природа прокидається, люди надихаються, а навколо з’являється більше тепла, емоційного і справжнього. Саме в цей період ваша інтуїція, турбота й ніжність стають сильнішими.

Лев

Ваш пік щастя не тоді, коли день довгий та спекотний, а тоді, коли ніч темна і холодна. Зима - несподівано, але саме вона ваша щаслива пора року. Це час, коли ви можете заглибитися у творчість, відкрити щось нове та сяяти на тлі загальної тиші.

Діва

Ваш час на щастя це весна. Коли світ прокидається і все вимагає структури й порядку, ви у своїй стихії. Це період, коли плани виконуються, речі стають на місця, і ви можете реалізовувати задумане з натхненням.

Терези

Вам добре влітку. Світ стає яскравим, соціальним, рухливим, саме тоді ваша чарівність, дипломатія і легкість сяють найсильніше. Влітку ви вмієте ловити баланс навіть серед хаосу.

Скорпіон

Ваш справжній сезон весна. І хоча усі чекають від вас осінньої глибини, саме весною ви ніби виходите з тіні. Це час змін, оновлення, нового досвіду та усього, що вам потрібно для перезавантаження.

Стрілець

Літо вам підходить якнайкраще. Це сезон подорожей, відкриттів, зустрічей і великого неба. Саме тоді ви почуваєтесь максимально вільно і живо, готові шукати нові сенси.

Козоріг

Ваш щасливий період це осінь. Коли всі ще трохи витають у літі, ви вже бачите чітку картину. Осінь дає вам ясність, фокус і відчуття, що настав час закладати фундамент великих звершень.

Водолій

Весна це саме ваш сезон. Світ трохи розхитується, змінюється, стає несподіваним - і вам це подобається! Це час, коли ви вловлюєте нові ідеї, експериментуєте й легко вириваєтесь з рутини.

Риби

Вам особливо щастить восени. Саме тоді ваші мрії, уява, здатність кохати та співчувати набувають особливої глибини. У цю пору ви дозволяєте собі не ховатись, а жити у своїй ніжності та на повну.