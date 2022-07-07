"Всерьез еще не начинали". Путин вспомнил о переговорах и снова угрожает Украине

В частности, он обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны в Украине и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".

"Они должны были бы понять, что проиграли с самого начала нашей "специальной военной операции", потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски…Надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно", - заявил он.

В то же время, по его словам, Россия якобы "всерьез еще ничего не начинала в Украине", а также подчеркнул, что "все идет к трагедии для украинского народа".

"Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - добавил Путин.