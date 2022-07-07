"Всерйоз ще не починали". Путін згадав про переговори і знову погрожує Україні

Зокрема, він звинуватив так званий колективний Захід у розв'язанні війни в Україні і заявив, що той "вже програв боротьбу".

"Вони мали б зрозуміти, що програли з самого початку нашої "спеціальної воєнної операції", тому що її початок означає і початок кардинального зламу світопорядку по-американськи...Треба розуміти, що цей процес зупинити вже неможливо", - заявив він.

У той же час, за його словами, Росія нібито "всерйоз ще нічого не починала в Україні", а також підкреслив, що "все йде до трагедії для українського народу".

"Але всі повинні знати, що ми то за великим рахунком всерйоз поки ще нічого не починали. При цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, мають знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися", - додав Путін.