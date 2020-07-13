Всемирный совет церквей просит Эрдогана вернуть собору Святой Софии статус музея

Всемирный совет церквей (ВСЦ) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении собора Святой Софии статуса музея. Он выразил "печаль и беспокойство" из-за изменения статуса Айя-Софии.

Об этом говорится в письме главы Совета Иоанна Саука к турецкому президенту, сообщает AP.

"С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий", - говорится в письме.

По словам Саука, став мечетью, Айя-София превратится в символ угнетения и разобщенности.

Он также заявил, что статус музея был "мощным свидетельством" приверженности Турции секуляризации общественной жизни.

Глава ВСЦ призвал Эрдогана пересмотреть решение в интересах содействия взаимопониманию, сотрудничеству, чтобы избежать возобновления старых разногласий и вражды.

Отметим, что Всемирный совет церквей объединяет 350 церквей и более 500 млн верующих.

Напомним, Собор Святой Софии построили в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор поменял свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке.

10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

Такое решение Турции подверглось шквалу критики со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, ЮНЕСКО и ряда стран Европы.

В частности, США выразили разочарование в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть и призвали сохранить доступ к нему для всех посетителей.