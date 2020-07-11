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США разочарованы, что собор Святой Софии в Турции стал мечетью

Вашингтон, Суббота 11 июля 2020 05:08
США разочарованы, что собор Святой Софии в Турции стал мечетью
Фото: Собор Святой Софии (wikimedia by Arild Va gen)
Автор: Инна Собора

США призвали сохранить доступ к собору для всех посетителей

Госдепартамент США сделал заявление после решения Турции вернуть статус мечети собору Святой Софии. Американские дипломаты разочарованы этой новостью.

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что здание является важной частью объекта "Исторические места Стамбула", внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии. Мы понимаем, что турецкое правительство по-прежнему привержено сохранению доступа к собору Святой Софии для всех посетителей, и мы с нетерпением ожидаем услышать его планы по дальнейшему управлению собором Святой Софии, чтобы обеспечить его доступность для всех без каких-либо препятствий", - говорится в заявлении.

Ранее Эрдоган заявлял, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "ответа" главе США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

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