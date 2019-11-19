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Світовий банк зафіксував зниження бідності в Україні

Новини » Економіка     19.11.2019 - 14:40
Світовий банк зафіксував зниження бідності в Україні
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Бідними в Україні вважають 15% громадян

Рівень бідності згідно національної методології Світового банку для України у 2019 році знизиться з 16,8% в 2018 році до 14,5% в у 2019 році. Про це йдеться в презентації банку, представленої на прес-конференції в Києві.

Як зазначається в документі, рівень бідності продовжив знижуватися завдяки зростанню заробітної плати і споживанню.

У Світовому банку нагадали, що реальна заробітна плата зросла на 9,5% в річному обчисленні у січні-вересні 2019 році, в основному за рахунок зростання оплати праці в приватному секторі через тиск трудової міграції.

"Трудова міграція залишається високою, і грошові перекази заробітчан продовжили зростати на 12 відсотків у річному співставленні у січні-вересні 2019 року", - йдеться в презентації.

Світовий банк зафіксував зниження бідності в Україні

worldbank.org

Нагадаємо, за даними Держстату, частка населення із середньодушовими доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (1744,8 грн) у 2018 році знизилася в порівнянні з 2017 роком на 0,9 в.п. і склала 1,3%.

Відзначимо, за даними Держстату, середня енергетична цінність харчування добового раціону українців у 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж у 2017 році (2994 ккал).

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