ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине существенно сократился уровень бедности

Новости » Экономика    01.07.2019 - 15:55
В Украине существенно сократился уровень бедности
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доход ниже фактического прожиточного минимума получают 29% граждан

Доля населения с середньодушовими доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1744,8 грн) в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 0,9 п.п. и составила 1,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в 2018 году меньше прожиточного минимума в месяц получали 0,5 млн граждан (годом ранее - 0,9 млн человек).

Кроме того, доля населения с среднедушевими доходами ниже фактического размера прожиточного минимума сократилась с 37,3% до 28,9%. В 2018 году меньше 3262,7 грн получали 11,1 млн человек (в 2017 году - 14,4 млн человек).

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк констатирует снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка. По данным ВБ, уровень бедности снизился до 4,0% в 2018 году с 4,9% в 2017 году и 6,4% в 2016 году.

Напомним, по данным Госстата, средняя энергетическая ценность питания суточного рациона украинцев в 2018 году составила 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).

Украинцы немного снизили калорийность питания Средняя зарплата украинцев упала в мае
Новости Украины Государственная служба статистикидоходыбедность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь