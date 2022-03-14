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Всемирный банк выделит Украине дополнительные 200 млн долларов

Автор: Сергей Пышкин

Недавно Всемирный банк принял решение о выделении Украине 723 млн долларов. Сегодня же президент кредитно-финансового учреждения Дэвид Малпасс заявил о дополнительных 200 млн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

"Сегодня у нас будет пресреліз, где указано, что теперь имеем $923 млн, которые были предоставлены за последние две недели, включая первую выплату для Украины",- заявил Малпасс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой поддержки в размере 723 миллионов долларов.

Война России против Украины продолжается девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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