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Світовий банк виділить Україні додаткові 200 млн доларів

Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно Світовий банк ухвалив рішення щодо виділення Україні 723 млн доларів. Сьогодні ж президент кредитно-фінансової установи Девід Малпасс заявив про додаткові 200 млн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Світового банку Девіда Малпасса.

"Сьогодні у нас буде пресреліз, де зазначено, що тепер маємо 923 млн доларів, які були надані за останні два тижні, включаючи першу виплату для України",- заявив Малпасс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні фінансової підтримки у розмірі 723 мільйонів доларів.

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