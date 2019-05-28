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Світовий банк рекомендував відтермінувати новий ринок електроенергії до осені

Новини » Економіка    28.05.2019 - 11:06
Світовий банк рекомендував відтермінувати новий ринок електроенергії до осені
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для запуску ринку існують технічні, нормативні та політичні перешкоди

Світовий банк рекомендує перепланувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року. Про це йдеться в заяві представництва СБ в Україні у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, Світовий банк беззаперечно підтримує закон України "Про ринок електричної енергії" (2017), спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, відповідно до Третього Енергопакету ЄС. За цей період банк надавав фінансову та технічну допомогу ключовим суб'єктам ринку, серед іншого "Укренерго" та "Енергоринку", а також уряду та НКРЕКП для підготовки до відкриття ринку.

Проте, досі існують важливі елементи нормативно-правової бази та необхідних ІТ-систем, які не готові до відкриття ринку 1 липня 2019 року, вважають у СБ.

"Передчасний запуск нового ринку електроенергії до набуття необхідних регуляторних та технічних засобів може поставити під загрозу належне функціонування ринку та збільшити ризики для всіх учасників ринку. Крім того, з огляду на нинішні політичні обставини, включаючи майбутні парламентські вибори у липні 2019 року, будь-які труднощі в роботі ринку електроенергії протягом цього періоду можуть мати негативний вплив і використовуватись для дискредитації процесу реформ", - йдеться в заяві.

Світовий банк рекомендував відтермінувати новий ринок електроенергії до осені

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про те, що в Україні з 1 липня повинен запуститися ринок електроенергії, що передбачається законом "Про ринок електроенергії". За словами Гройсмана, всі необхідні документи для цього готові.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) рекомендує відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на певний строк у зв'язку з тим, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Депутати запропонували відтермінувати новий ринок електроенергії до осені У новому ринку е/е стримувати зростання тарифів може "Енергоатом", - директор "Енергоатом-Трейдинг" Бедін
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