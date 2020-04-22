Всемирный банк прогнозирует резкое сокращение денежных переводов из-за кризиса

Объемы международных денежных переводов могут сократиться примерно на 20% из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Как отмечается в документе, такое сокращение станет самым стремительным в новейшей истории и в значительной мере вызвано снижением уровня заработной платы и занятости трудовых мигрантов.

По данным ВБ, в стране пребывания именно трудовые мигранты являются более уязвимыми к потере работы и заработной платы во время экономического кризиса. По прогнозам, объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода сократятся на 19,6% до 445 млрд долларов.

"Денежные переводы являются важным источником доходов для развивающихся стран. Нынешняя рецессия, которая обусловлена COVID-19, очень негативно влияет на возможности переводить деньги домой. Соответственно, еще более неотложной является задача ускорить сроки, необходимые для восстановления экономик развитых стран", - отметил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас.

Ожидается, что поток денежных переводов снизится во всех регионах, но самое существенное сокращение произойдет в регионе Европы и Центральной Азии (27,5%), за которым следуют Африка южнее Сахары (23,1%), Южная Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка и страны Карибского бассейна (19,2%). Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона (13%).

Напомним, по прогнозу Всемирного банка, пандемия COVID-19 вызовет внезапное замедление экономической активности в Украине, сокращение ВВП в 2020 году на 3,5% и восстановительный рост в 2021 году на 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.