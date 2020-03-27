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НБУ ожидает в Украине кризис не более глубокий, чем в других странах

Новости » Финансовый кризис 2020     27.03.2020 - 13:59
НБУ ожидает в Украине кризис не более глубокий, чем в других странах
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Для смягчения удара Украина должна договориться с МВФ

У Украины есть шанс пройти мировой экономический кризис с потерями, сравнимыми с потерями других стран. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на брифинге.

Как отметил Сологуб, для этого Украина должна получить новою программу с МВФ, а также задействовать фискальные меры, увеличив дефицит госбюджета.

"Мы видим, что у Украины есть шанс, что кризисная ситуация не будет намного худшей, чем в других странах. И это большая разница в сравнении с 2008-2009 годами", - сказал он и напомнил, что ВВП Украины в 2009 году упал почти на 15%, в то время как в Польше был рост.

Сологуб сообщил, что сейчас НБУ совместно работает над оценкой потерь Украины от кризиса, однако макроэкономические прогнозы делать пока рано из-за большой неопределенности.

Как отметил Сологуб, этот кризис стал беспрецедентным вызовом. "Сейчас мы видим, что деловая активность сокращается во всех странах. Это мировой кризис, он задевает всех. Закрытие границ, прекращение авиасообщения, карантинные меры - все это очень сильно влияет на экономику", - сказал он.

По его словам, меры, которые принимаются в Украине, практически не отличаются от тех, которые задействованы в других странах

"Много мер центральный банк, правительство начали делать даже раньше, чем других странах, даже несмотря на то, что пандемическая ситуация в Украине пока лучше, чем в других странах", - заявил он.

Сологуб еще раз отметил, что экономика подошла к кризису не в самом худшем состоянии в сравнении, к примеру, с кризисом 2008 года. По его словам, фискальная ситуация в Украине достаточно приемлемая, а дефицит бюджета небольшой, отношение госдолга к ВВП значительно снизилось.

"Украина может позволить себе достаточно активную макроэкономическую политику по противодействию кризису", - констатировал он.

Отметим, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо заявил, что экономический спад и потери рабочих мест из-за пандемии коронавируса будут хуже, чем при рецессии 2008 года.

Напомним, глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что экономика США, возможно, уже скатилась в рецессию, но активность быстро восстановится, когда коронавирус будет взят под контроль. По прогнозу Пауэлла это может произойти во второй половине года.

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