ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Всемирный банк приостановил финансовую помощь Судану

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 22:49
Всемирный банк приостановил финансовую помощь Судану Фото: Всемирный банк приостановил финансовую помощь Судану (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирный банк приостановил выплаты Судану после военного переворота. Продолжает наблюдать и оценивать ситуацию в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

"Всемирный банк приостановил выплаты по всем своим операциям в Судане в понедельник и прекратил обработку любых новых операций. Я очень обеспокоен недавними событиями и их негативным влиянием на социально-экономическое развитие страны", - написал Малпасса.

Отметим, что в результате военного переворота, в Судане объявили чрезвычайное положение и было распущено правительство.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности военного переворта в Судане.

Также РБК-Украина рассказывало о том, что в стране отменили все авиарейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судан Всемирный банк
NEWS
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг