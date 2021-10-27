Всемирный банк приостановил финансовую помощь Судану
Всемирный банк приостановил выплаты Судану после военного переворота. Продолжает наблюдать и оценивать ситуацию в стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.
"Всемирный банк приостановил выплаты по всем своим операциям в Судане в понедельник и прекратил обработку любых новых операций. Я очень обеспокоен недавними событиями и их негативным влиянием на социально-экономическое развитие страны", - написал Малпасса.
Отметим, что в результате военного переворота, в Судане объявили чрезвычайное положение и было распущено правительство.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности военного переворта в Судане.
Также РБК-Украина рассказывало о том, что в стране отменили все авиарейсы.