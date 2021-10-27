ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Всесвітній банк призупинив фінансову допомогу Судану

Новость на русском →
Середа 27 жовтня 2021 22:49
Всесвітній банк призупинив фінансову допомогу Судану Фото: Всесвітній банк призупинив фінансову допомогу Судану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Світовий банк призупинив виплати Судану після військового перевороту. Продовжує спостерігати й оцінювати ситуацію в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Всесвітнього банку Девіда Малпасса.

"Всесвітній банк призупинив виплати по всіх своїх операціях у Судані у понеділок та припинив обробку будь-яких нових операцій. Я дуже стурбований недавніми подіями та їх негативним впливом на соціально-економічний розвиток країни", - написав Малпасса.

Відзначимо, що внаслідок військового переворту, в Судані оголосили надзвичайний стан й було розпущено уряд.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці військового переворту в Судані.

Також РБК-Україна розповідало про те, що в країні скасували усі авіарейси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судан Всемирный банк
NEWS
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
DAILY
Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг