Всесвітній банк призупинив фінансову допомогу Судану
Фото: Всесвітній банк призупинив фінансову допомогу Судану (Getty Images)
Світовий банк призупинив виплати Судану після військового перевороту. Продовжує спостерігати й оцінювати ситуацію в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Всесвітнього банку Девіда Малпасса.
"Всесвітній банк призупинив виплати по всіх своїх операціях у Судані у понеділок та припинив обробку будь-яких нових операцій. Я дуже стурбований недавніми подіями та їх негативним впливом на соціально-економічний розвиток країни", - написав Малпасса.
Відзначимо, що внаслідок військового переворту, в Судані оголосили надзвичайний стан й було розпущено уряд.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці військового переворту в Судані.
Також РБК-Україна розповідало про те, що в країні скасували усі авіарейси.