Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане после того, как боевики "Талибана" захватили власть в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В организации заявили, что не могут выделять средства, если среди ее государств-членов нет согласия по вопросу о существовании в стране легитимного правительства

"Мы приостановили выплаты в рамках наших операций в Афганистане, и мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию в соответствии с нашими внутренними политиками и процедурами", - сообщил представитель банка.

К моменту приостановки в стране финансировались 27 действующих проектов на сумму более 2 млрд долларов.