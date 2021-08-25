Світовий банк призупинив фінансування проектів в Афганістані після того, як бойовики "Талібану" захопили владу в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

В організації заявили, що не можуть виділяти кошти, якщо серед її держав-членів немає згоди з питання про існування в країні легітимного уряду

"Ми призупинили виплати в рамках наших операцій в Афганістані, і ми уважно відстежуємо і оцінюємо ситуацію відповідно до наших внутрішніх політиків і процедур", - повідомив представник банку.

До моменту припинення в країні фінансувалися 27 діючих проектів на суму понад 2 млрд доларів.