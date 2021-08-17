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США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках, - WP

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Вашингтон, Вторник 17 августа 2021 20:36
США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках, - WP Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента Соединенные Штатов Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на американских банковских счетах. Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным Международного валютного фонда, центральный банк Афганистана по состоянию на апрель держал резервные активы на сумму 9,4 млрд долларов. Это составляет около трети годового объема производства страны.

Большая часть резервов в настоящее время находится за пределами Афганистана, сказал один из источников. Миллиарды долларов хранятся в Соединенных Штатах, но точная сумма неясна.

"Любые активы Центрального банка, которое имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для талибов",- рассказал один из источников.

Напомним, Германия приостановила финансовую помощь на развитие Афганистана.

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