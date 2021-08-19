МВФ приостанавливает доступ Афганистана к ресурсам

Международный валютный фонд заявил, что Афганистан не сможет получить доступ к ресурсам МВФ. Причина - отсутствие ясности в правительстве после захвата Кабула талибами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Фонде говорят, что Афганистан не сможет получать доступ к ресурсам МВФ, включая новое распределение резервов специальных прав заимствования. Там отметили, что такая позиция является мнением международного сообщества

"Как всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества", - отметили в МВФ.