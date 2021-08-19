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МВФ приостанавливает доступ Афганистана к ресурсам

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США, Четверг 19 августа 2021 01:21
МВФ приостанавливает доступ Афганистана к ресурсам Фото: МВФ приостанавливает доступ Афганистана к ресурсам (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Международный валютный фонд заявил, что Афганистан не сможет получить доступ к ресурсам МВФ. Причина - отсутствие ясности в правительстве после захвата Кабула талибами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Фонде говорят, что Афганистан не сможет получать доступ к ресурсам МВФ, включая новое распределение резервов специальных прав заимствования. Там отметили, что такая позиция является мнением международного сообщества

"Как всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества", - отметили в МВФ.

"В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ", - уточнили в Фонде.

Напомним, что в США президента Афганистана Гани больше не считают существенной фигурой. Причину не назвали.

Ранее сообщалось, что Гани покинул Афганистан перед захватом Кабула талибами. Сейчас он находится в ОАЭ.

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