МВФ приостанавливает доступ Афганистана к ресурсам
Международный валютный фонд заявил, что Афганистан не сможет получить доступ к ресурсам МВФ. Причина - отсутствие ясности в правительстве после захвата Кабула талибами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Фонде говорят, что Афганистан не сможет получать доступ к ресурсам МВФ, включая новое распределение резервов специальных прав заимствования. Там отметили, что такая позиция является мнением международного сообщества
"Как всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества", - отметили в МВФ.
"В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ", - уточнили в Фонде.
Напомним, что в США президента Афганистана Гани больше не считают существенной фигурой. Причину не назвали.
Ранее сообщалось, что Гани покинул Афганистан перед захватом Кабула талибами. Сейчас он находится в ОАЭ.