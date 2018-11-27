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Всемирный банк планирует предоставить Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов

Новости » Экономика    27.11.2018 - 18:25
Всемирный банк планирует предоставить Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов
Фото: Всемирный банк vsemirnyjbank.org)

Вопрос рассмотрят на заседании Совета директоров ВБ 18 декабря

Вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов включен в повестку дня заседания Совета директоров Всемирного банка 18 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов Facebook.

По данным Минфина, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Окончательные параметры сделки будут определены после утверждения Советом директоров Всемирного банка, отметили в министерстве

"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

На пресс-конференции после принятия бюджета на 2019 год министр финансов Оксана Маркарова отметила, что начиная с 2014 года уменьшение дефицита бюджета, так называемая бюджетная консолидация, является одной из главных целей Минфина. По ее словам, Министерство финансов Украины планирует выйти на бездефицитный, а впоследствии и на профицитный государственный бюджет.

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