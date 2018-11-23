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Новий міністр фінансів назвала мету номер один

Новини » Економіка    23.11.2018 - 12:33
Новий міністр фінансів назвала мету номер один
Оксана Маркарова (@MinFin_Ukraine)

Для Маркарової метою номер один був би профіцитний бюджет

Міністерство фінансів України планує вийти на бездефіцитний, а згодом і на профіцитний державний бюджет. Про це на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Маркарова нагадала, що у державному бюджеті на 2019 рік, ухваленому Верховною радою, дефіцит бюджету становить 2,3%.

"Я сподіваюсь, що наступить час, коли ми таргетуватимо не зменшення дефіциту, а реально вийдемо на бездефіцитний бюджет чи взагалі, можливо, в майбутньому профіцитний бюджет, це взагалі була б мета номер один", - сказала вона.

Міністр фінансів відзначила, що починаючи з 2014 року зменшення дефіциту бюджету, так звана бюджетна консолідація, є однією з головних цілей Мінфіну.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про держаний бюджет на 2019 рік та пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в ніч на 23 листопада. У порівнянні з першим читанням доходи та видатки бюджету зросли на 17,7 млрд грн. Збільшення, зокрема, відбудеться завдяки підвищенню цін на газ для населення, що дасть бюджету близько 9 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.

Маркарова назвала два ключових питання для ухвалення програми МВФ Норма про зниження вартості безподаткових посилок до 100 євро почне діяти з 1 липня
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