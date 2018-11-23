Новий міністр фінансів назвала мету номер один

Оксана Маркарова (@MinFin_Ukraine)

Для Маркарової метою номер один був би профіцитний бюджет

Міністерство фінансів України планує вийти на бездефіцитний, а згодом і на профіцитний державний бюджет. Про це на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Маркарова нагадала, що у державному бюджеті на 2019 рік, ухваленому Верховною радою, дефіцит бюджету становить 2,3%.

"Я сподіваюсь, що наступить час, коли ми таргетуватимо не зменшення дефіциту, а реально вийдемо на бездефіцитний бюджет чи взагалі, можливо, в майбутньому профіцитний бюджет, це взагалі була б мета номер один", - сказала вона.

Міністр фінансів відзначила, що починаючи з 2014 року зменшення дефіциту бюджету, так звана бюджетна консолідація, є однією з головних цілей Мінфіну.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про держаний бюджет на 2019 рік та пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в ніч на 23 листопада. У порівнянні з першим читанням доходи та видатки бюджету зросли на 17,7 млрд грн. Збільшення, зокрема, відбудеться завдяки підвищенню цін на газ для населення, що дасть бюджету близько 9 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.