Світовий банк планує надати Україні фінансову гарантію на 750 млн доларів

Фото: Світовий банк (vsemirnyjbank.org)

Питання розглянуть на засіданні Ради директорів СБ 18 грудня

Питання про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів включено до порядку денного засідання Ради директорів Світового банку 18 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства фінансів у Facebook.

За даними Мінфіну, гарантія діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку.

Остаточні параметри угоди будуть визначені після затвердження Радою директорів Світового банку, зазначили в міністерстві

" Гарантія Світового банку підтримає Україну у реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі та управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження", - сказала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни тільки для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.

На прес-конференції після ухвалення бюджету на 2019 рік міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що починаючи з 2014 року зменшення дефіциту бюджету, так звана бюджетна консолідація, є однією з головних цілей Мінфіну. За її словами, Міністерство фінансів України планує вийти на бездефіцитний, а згодом і на профіцитний державний бюджет.