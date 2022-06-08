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Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине на 1,5 млрд долларов

Фото: Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине на 1,5 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Всемирный банк одобрил выделение Украине финансовой поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Указанная сумма является частью пакета помощи в размере 4 млрд долларов,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эти средства включают в себя предоставленные Британией, Нидерландами, Литвой, Латвией и рядом других стран кредитные гарантии.

В банке отметили что деньги будут направлены, в частности, "на выплату зарплат государственным служащим и работникам социальной сферы".

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас отметил, что банк "работает со странами-донорами с целью выделения финансовой поддержки" Украине, а также принимает меры, чтобы "помочь обеспечить украинцам доступ к услугам в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты".

Ранее в Кабмине Украины рассказали, куда пойдут деньги.

Напомним, в начале мая глава Минфина объявил о получении почти полмиллиарда в евровалюте от международных доноров. Это средства от Соединенных Штатов, Норвегии и Австрии.

В Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

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Всемирный банк