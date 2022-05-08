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Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги

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Киев, Воскресенье 08 мая 2022 07:32
Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги Фото: Всемирный банк предоставит Украине 1,5 млрд долларов на зарплаты бюджетникам (worldbank.org)
Автор: Артур Родивилов

Кабинет министров одобрил проект соглашений с институтами Всемирного банка для привлечения 1,5 млрд долларов. Средства будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин Украины.

Правительство утвердило проекты соглашений с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциации развития (входят по Всемирному банку) о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

В рамках этого проекта Украина получит кредит в размере 1,492 млрд долларов, которые будут направлены на поддержку государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.

На эти средства расходы государственного бюджета на выплату заработной платы будут частично возмещены.

Напомним, в начале мая глава Минфина объявил о получении почти полмиллиарда в евровалюте от международных доноров. Это средства от Соединенных Штатов, Норвегии и Австрии.

В Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

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