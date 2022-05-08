Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Кабинет министров одобрил проект соглашений с институтами Всемирного банка для привлечения 1,5 млрд долларов. Средства будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин Украины .

Правительство утвердило проекты соглашений с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциации развития (входят по Всемирному банку) о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

В рамках этого проекта Украина получит кредит в размере 1,492 млрд долларов, которые будут направлены на поддержку государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.

На эти средства расходы государственного бюджета на выплату заработной платы будут частично возмещены.