Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги
Кабинет министров одобрил проект соглашений с институтами Всемирного банка для привлечения 1,5 млрд долларов. Средства будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин Украины.
Правительство утвердило проекты соглашений с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциации развития (входят по Всемирному банку) о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
В рамках этого проекта Украина получит кредит в размере 1,492 млрд долларов, которые будут направлены на поддержку государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.
На эти средства расходы государственного бюджета на выплату заработной платы будут частично возмещены.
Напомним, в начале мая глава Минфина объявил о получении почти полмиллиарда в евровалюте от международных доноров. Это средства от Соединенных Штатов, Норвегии и Австрии.
В Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.