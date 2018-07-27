Всемирный банк объявил тендер на закупку комплексов взвешивания в движении для Укртрансбезопасности

Общая сумма тендера составляет 4,9 млн долларов

Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 комплексов взвешивания в движении (Weight-in-motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, общая сумма тендера составляет 4,9 млн долларов.

"Победитель будет объявлен в сентябре", - сказал он, добавив, что начало работ запланировано уже на октябрь.

Омелян также сообщил, что эти комплексы будут установлены вокруг Киева.

Напомним, 22 июля пресс-служба Укртрансбезопасности сообщила о том, что во время рейдовых проверок 21 и 22 июля за соблюдением требований действующего законодательства перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров, было выявлено 326 нарушений.

В частности, 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха. Кроме этого, 158 нарушений - это отсутствие разрешительных документов.

Проверки проводили после двух масштабных ДТП 20 июля. В Житомирской области авария произошла на трассе Киев - Чоп. Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев - Ровно в направлении Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. Среди пассажиров автобуса 10 человек погибли, а еще 10 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Кроме этого, в Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек.