Світовий банк оголосив тендер на закупівлю комплексів зважування в русі для Укртрансбезпеки

Загальна сума тендеру складає 4,9 млн доларів

Світовий банк оголосив тендер на закупівлю 10 комплексів зважування в русі (Weight-in-motion) для Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки). Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, загальна сума тендеру складає 4,9 млн доларів.

"Переможець буде оголошений у вересні", - сказав він, додавши, що початок робіт запланований вже на жовтень.

Омелян також повідомив, що ці комплекси будуть встановлені навколо Києва.

Нагадаємо, 22 липня прес-служба Укртрансбезопасности повідомила про те, що під час рейдових перевірок 21 і 22 липня за дотриманням вимог чинного законодавства перевізниками, що здійснюють перевезення пасажирів, було виявлено 326 порушень.

Зокрема, 71 випадок - це порушення режиму праці та відпочинку. Крім цього, 158 порушень - це відсутність дозвільних документів.

Перевірки проводили після двох масштабних ДТП 20 липня. У Житомирській області аварія сталася на трасі Київ - Чоп. Рейсовий пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Київ - Рівне в напрямку Житомира, зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом. Серед пасажирів автобуса загинуло 10 осіб, а ще 10 з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Крім цього, в Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб.