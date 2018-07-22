За два дня у перевозчиков выявили 326 нарушений, - Укртрансбезопасность

В частности, 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха

Во время рейдовых проверок 21 и 22 июля за соблюдением требований действующего законодательства перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров, было выявлено 326 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

В частности, 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха. При этом в ведомстве напоминают, что вероятной причиной одного из резонансных ДТП прошлой пятницы считают то, что уставший водитель уснул за рулем.

Кроме этого, 158 нарушений - это отсутствие разрешительных документов.

Проверки проводились по поручению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Напомним, 20 июля в Житомирской области авария произошла на трассе Киев - Чоп. Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев - Ровно в направлении Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. Среди пассажиров автобуса 10 человек погибли, а еще 10 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Кроме этого, в Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек.