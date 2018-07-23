"Укртрансбезопасность" предлагает запретить переоборудованные маршрутки

Запрет переоборудованных маршруток согласуют с Мининфраструктуры

В Украине могут запретить использовать для перевозки пассажиров переоборудованные микроавтобусы. Об этом сообщил и. о. главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Вячеслав Дидковский, передает "112 Украина".

В частности, Дидковский подчеркнул, что следует изучить вопрос переоборудования микроавтобусов в пассажирские маршрутки.

"В принципе будем предлагать отказаться и запретить использовать переоборудованный транспорт с целью провоза пассажиров", - подчеркнул он.

По его мнению, данное решение в ближайшее время согласуют с Мининфраструктуры.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, во время рейдовых проверок 21 и 22 июля на соблюдение требований законодательства перевозчиками было выявлено 326 нарушений.