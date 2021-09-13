Во Всемирном банке предложили источники расходов на накопительные пенсии украинцев

"Мы полагаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков", - сказала она.

По ее словам, в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования такого нового инструмента.

"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения расходов между работодателей, сотрудников и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", - отметила Бьерде.