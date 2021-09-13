RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Світовому банку запропонували джерела витрат на накопичувальні пенсії українців

Автор: Олександр Білоус

Накопичувальний рівень пенсійної системи може бути введений за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, співробітником і Урядом. Він не повинен впливати на поточні надходження Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президента Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що впровадження накопичувального компонента не повинно проводитися за рахунок нинішніх пенсіонерів або майбутніх платників податків", - сказала вона.

За її словами, у разі прийняття рішення про подальший рух до введення накопичувальних пенсій у суспільстві має бути відкрита і прозора дискусія щодо фінансування такого нового інструменту.

"Це може, наприклад, відбуватися через деяку форму розподілу витрат між роботодавців, співробітників і урядом, без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду", - зазначила Б'єрде.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на початок пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Мінфін розробляє документи і шукає способи запуску.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПенсіїПенсія в УкраїніВсемирный банк