У Світовому банку запропонували джерела витрат на накопичувальні пенсії українців

"Ми вважаємо, що впровадження накопичувального компонента не повинно проводитися за рахунок нинішніх пенсіонерів або майбутніх платників податків", - сказала вона.

За її словами, у разі прийняття рішення про подальший рух до введення накопичувальних пенсій у суспільстві має бути відкрита і прозора дискусія щодо фінансування такого нового інструменту.

"Це може, наприклад, відбуватися через деяку форму розподілу витрат між роботодавців, співробітників і урядом, без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду", - зазначила Б'єрде.