Во Всемирном банке подчеркнули важность САП для борьбы с коррупцией в Украине

Всемирный банк будет продолжать следить за развитием судебных дел, которые могут быть переданы ВАКС

Во Всемирном банке подчеркнули важность Специализированной антикоррупционной прокуратуры в борьбе с коррупцией в Украине. Об этом говорится в сообщении учреждения на странице в Facebook.

В банке в очередной раз выразили поддержку созданию новых антикоррупционных институтов Украины.

"Эффективность, беспристрастность и целостность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) чрезвычайно важна для борьбы с коррупцией в Украине. На меньшее украинцы не заслуживают. Всемирный банк поддержал создание новых антикоррупционных институтов Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, во Всемирном банке отметили, что будут продолжать следить за развитием судебных дел, которые могут быть переданы Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС).

Напомним, Transparency International Украина призывает руководителя САП Назара Холодницкого уволиться из органов прокуратуры. В организации уверены, что его увольнение сможет вернуть доверие к САП. Ранее квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) объявила Холодницкому выговор.

Ранее РБК-Украина писало, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что есть все основания для прекращения полномочий руководителя САП в должности прокурора.