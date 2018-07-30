У Світовому банку підкреслили важливість САП для боротьби з корупцією в Україні

Світовий банк буде продовжувати стежити за розвитком судових справ, які можуть бути передані ВАКС

У Світовому банку підкреслили важливість Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для боротьби з корупцією в Україні. Про це сказано у повідомленні установи на сторінці у Facebook.

У банку у черговий раз висловили підтримку створення нових антикорупційних інституцій України.

"Ефективність, неупередженість та цілісність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) надзвичайно важлива для боротьби з корупцією в Україні. На менше українці не заслуговують. Світовий банк підтримав створення нових антикорупційних інституцій України", - сказано у повідомленні.

Крім того, у Світовому банку зазначили, що будуть продовжувати стежити за розвитком судових справ, які можуть бути передані Вищому антикорупційному суду України (ВАКС).

Нагадаємо, Transparency International Україна закликає керівника САП Назара Холодницького звільнитися з органів прокуратури. В організації впевнені, що його звільнення зможе повернути довіру до САП. Раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) оголосила Холодницькому догану.

Раніше РБК-Україна писало, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що є всі підстави для припинення повноважень керівника САП на посаді прокурора.