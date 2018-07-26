Transparency International призывает Холодницкого уволиться

В организации уверены, что уход Холодницкого сможет вернуть доверие к САП

Transparency International Украина призывает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого уволиться из органов прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба TI.

В организации уверены, что уход Холодницкого сможет вернуть доверие к САП. Ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) объявила Холодницкому выговор.

Как отмечают в ТІ, в марте 2018 года выяснилось, что в кабинете Назара Холодницкого была установлена скрытая записывающая аппаратура. Благодаря этим записям стало известно, что глава САП предупреждал фигурантов уголовных дел о следственных действиях, вмешивался в деятельность прокуроров и давал четкие указания свидетелям и подозреваемым относительно того, как избежать наказания.

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Ранее РБК-Украина писало, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что есть все основания для прекращения полномочий руководителя САП Назара Холодницького на должности прокурора.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник 16 июля 2018 года направил в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров возражения на заключение ее члена, который рекомендует ограничиться выговором несмотря на подтвержденые основания для увольнение Назара Холодницького с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.