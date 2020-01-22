Во Всемирном банке ожидают принятия Радой закона о железнодорожном транспорте

Во Всемирном банке ожидают принятия Верховной радой закона о железнодорожном транспорте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, 21 января министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий встретился с лидером программ по инфраструктуре и устойчивому развитию ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Эль-Хифнави Бахером. Стороны обсудили вопросы привлечения международной технической помощи для реформы "Укрзализныци" и формирования в Украине конкурентного рынка железнодорожных услуг.

"Стороны отметили важность скорейшего принятия Верховной радой Украины проекта закона "О железнодорожном транспорте Украины" №1196-1, которым имплементируются 7 директив и 4 регламента, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, Бахер сообщил, что привлечение международной технической помощи является важным для реформы УЗ, создания условий для развития конкурентной среды на рынке железнодорожных перевозок с учетом основных требований законодательства Евросоюза и лучшего мирового опыта.

Напомним, Кабинет министров Украины в конце декабря одобрил законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

Как писало РБК-Украина ранее, АО "Укрзализныця" планирует в этом году повысить тарифы на пассажирские перевозки. Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020-го во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +.

Отметим также, в 2018 году УЗ повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре. В то же время компания не смогла повысить цены на билеты в 2019 году.