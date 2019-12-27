Правительство одобрило законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта

Фото: вокзал (РБК-Украина)

Новый орган будет формировать тарифы на транспортные услуги

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, который присутствует на закрытом заседании правительства, регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

Согласно проекту закона, который есть в распоряжении РБК-Украина, регулятор создается Кабинетом министров Украины.

Регулятор осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов естественных монополий в сфере транспорта субъектов, осуществляющих деятельность на смежных рынках в сфере транспорта, в частности путем:

1) формирования тарифов (сборов, платы) на услуги, предоставляемые субъектами естественных монополий в сфере транспорта и субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность на смежных рынках в сфере транспорта;

2) выдачи лицензий на право осуществления видов деятельности в сфере железнодорожного транспорта и проверки выполнения лицензионных условий;

3) другие условия осуществления хозяйственной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством

Напомним, АО "Укрзализныця" планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки. Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре. В то же время компания не смогла повысить цены на билеты в 2019 году.