Всемирная торговая организация может исключить Россию. Впервые в истории

По данным издания, Россия может потерять свое место во Всемирной торговой организации и такой случай будет впервые в истории.

На данный момент США уже ведут переговоры с другим странами ВТО по поводу исключения России из этой организации.

Всемирная Торговая организация – интеграционная организация, которая была создана в 1995 году с целью регулирования международной торговли и торгово-политических отношений государств-членов. Сейчас в этой организации состоит 160 государств.

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