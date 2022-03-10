Світова організація торгівлі може виключити Росію. Вперше в історії

За даними видання, Росія може втратити своє місце у Світовій організації торгівлі і такий випадок буде вперше в історії.

На цей момент США вже ведуть переговори з іншим країнами СОТ з приводу виключення Росії з цієї організації.

Світова організація торгівлі - інтеграційна організація, яка була створена в 1995 році з метою регулювання міжнародної торгівлі та торговельно-політичних відносин держав-членів. Зараз в цій організації складається 160 держав.

Усі оперативні та лише перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава України!