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Світова організація торгівлі може виключити Росію. Вперше в історії

Автор: Анна Шиканова

Росія може втратити своє місце у Світовій організації торгівлі (WTO). Це буде перший такий випадок в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Росія може втратити своє місце у Світовій організації торгівлі і такий випадок буде вперше в історії.

На цей момент США вже ведуть переговори з іншим країнами СОТ з приводу виключення Росії з цієї організації.

Світова організація торгівлі - інтеграційна організація, яка була створена в 1995 році з метою регулювання міжнародної торгівлі та торговельно-політичних відносин держав-членів. Зараз в цій організації складається 160 держав.

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