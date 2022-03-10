Еще одна табачная компания прекращает инвестиции в РФ

Крупнейший производитель сигарет в России Japan Tobacco заявила, что приостановит инвестиции на российском рынке. После того как конкуренты Philip Morris International Inc. и British American Tobacco Plc предприняли аналогичные шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В четверг компания заявила, что не может исключить возможность прекращения производства в России, если не произойдет улучшения операционной среды и геополитической ситуации.

По оценкам Japan Tobacco, по состоянию на декабрь ее доля на российском рынке составляла 37%. Россия занимает четвертое место в мире по объему рынка сигарет, и почти треть взрослого населения страны курит.

На данный момент Japan Tobacco приостановит планы по выпуску своего новейшего табачного продукта с подогревом в России.