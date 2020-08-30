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Всем нападавшим на микроавтобус под Люботином избрали меру пресечения

Харьков, Воскресенье 30 августа 2020 19:57
Всем нападавшим на микроавтобус под Люботином избрали меру пресечения
Фото: поврежденный микроавтобус (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 16 лицам, причастным к нападению на микроавтобус вблизи Люботина. Всех подозреваемых отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как рассказали в полиции, 28 августа, на следующий день после инцидента, правоохранители установили и задержали еще 5 причастных к нападению. Двум из них сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Досудебное расследование по факту нападения на микроавтобус до сих пор продолжается.

Напомним, 27 августа в Харьковской области неизвестные совершили нападение на микроавтобус, после чего скрылись с места происшествия. Правонарушители избили пассажиров микроавтобуса, а также стреляли в них из травматического пистолета. Того же дня полиция задержала 14 подозреваемых в нападении. В результате инцидента пострадало четыре человека.

В Министерстве внутренних дел заявили, что инцидент вблизи Люботина произошел из-за конфликт между сторонниками двух политических сил.

в то же Время глава МВД Арсен Аваков пообещал наказать всех заказчиков нападения на микроавтобус в Харьковской области.

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Новости Украины ХарьковнападениемикроавтобусСтрельба
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