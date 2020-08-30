ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стрельба вблизи Люботина: нападавшим избрали меру пресечения

Харьков, Воскресенье 30 августа 2020 00:35
Стрельба вблизи Люботина: нападавшим избрали меру пресечения
Фото: задержанные нападавшие (hk.npu.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

Суд избрал меру пресечения девяти задержанным за совершение нападения на автобус с людьми в Харьковской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По постановлению судьи Киевского районного суда они 60 суток будут находиться под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.

Напомним, в Харьковской области неизвестные совершили нападение на микроавтобус, после чего скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали и задержали всех подозреваемых в нападении. В результате нападения пострадали четыре человека.

В МВД заявили, что стрельба вблизи Люботина является конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что заказчики нападения на микроавтобус понесут наказание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ХарьковСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь