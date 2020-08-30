ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Всім нападникам на мікроавтобус поблизу Люботина обрали запобіжний захід

Харків, Неділя 30 серпня 2020 19:57
Всім нападникам на мікроавтобус поблизу Люботина обрали запобіжний захід
Фото: пошкоджений мікроавтобус (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 16 особам, причетним до нападу на мікроавтобус поблизу Люботина. Всіх підозрюваних відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Як розповіли в поліції, 28 серпня, наступного дня після інциденту, правоохоронці встановили та затримали ще 5 причетних до нападу. Двом з них повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування за фактом нападу на мікроавтобус досі триває.

Нагадаємо, 27 серпня у Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого втекли з місця події. Правопорушники побили пасажирів мікроавтобусу, а також стріляли в них з травматичного пістолету. Того ж дня поліція затримала 14 підозрюваних у нападі. В результаті інциденту постраждало чотири людини.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що інцидент поблизу Люботина стався через конфлікт між прихильниками двох політичних сил.

Водночас глава МВС Арсен Аваков пообіцяв покарати всіх замовників нападу на мікроавтобус у Харківській області.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківнападмикроавтобусСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся