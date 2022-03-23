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Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Польшу поддержать украинцев

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (orthodoxia.info)
Автор: Роман Мирончук

Вселенский патриарх Варфоломей собирается приехать в Польшу в конце марта, чтобы поддержать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоха в Twitter.

"Благодарим Святейшего Патриарха Вселенского Варфоломея за принятие приглашения Анджея Дуды посетить Польшу и поддержать наших братьев украинцев. Ожидаем высокопоставленного гостя в конце марта, который приедет в Польшу, чтобы поддержать украинцев", - заявил Кумох.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 марта поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины. Кроме того, он пригласил понтифика посетить Украину.

Ранее Папа Римский посетил украинских детей-беженцев. Он встретился с ними в детской больнице Бамбино Джезу, которая находится в Риме.

В Италии 19 украинских детей продолжили лечение от онкологических, неврологических заболеваний, а также травм от взрывов.

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