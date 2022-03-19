Папа Римский посетил украинских детей-беженцев в Риме
Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев. Встретился с ними в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам пресс-cекретаря Ватикана Маттео Бруни, дети сбежали из Украины и продолжили лечение от онкологических, неврологических заболеваний, а также травм в результате взрывов.
"Папа Римский остановился в комнатах и пожаловал ко всем присутствующим малышам, прежде чем вернуться в Ватикан",- пишет пресс-служба Ватикана.
Фото: Папа Римский посетил украинских детей беженцев в Риме (Vatican News)
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