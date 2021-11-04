Вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован второй раз за две недели

Вселенский патриарх Варфоломей снова госпитализирован в США. Это уже второй случай за время его визита в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Греческой православной архиепархии Америки .

В сообщении говорится, что 81-летнему патриарху должны провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов), после чего врачи решат, нужно ли устанавливать стент.

Решение было принято после обследования предстоятеля Константинопольской церкви в больнице Mount Sinai на Манхеттене в Нью-Йорке.

Напомним, в конце октября вселенский патриарх Варфоломей оказался в американской больнице. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график.

Отметим, патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.